読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。大好きな彼氏を家族に紹介した主人公。しかし、なぜか妹だけは彼を見た瞬間から強く拒絶しました。最初は「ただの思い込みでしょ」と軽く考えていた主人公でしたが、後日、妹の直感が正しかったことを知ることに――。やさしくて完璧な彼氏。しかし、妹は...私には、付きあって半年になる彼氏がいました。やさしくて誠実で、一緒にいると安心できる存在。「こんな人と付きあえて幸せだ