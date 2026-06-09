◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）オリックス・曽谷龍平投手が１０日のヤクルト戦（京セラドーム）へ必勝を約束した。５月９日の日本ハム戦以来、１か月ぶりに本拠地で登板。「久しぶりにマウンドに上がれるので、しっかり勝てる投球をしたいです」と、力を込めた。交流戦はＤｅＮＡ、巨人とセ・リーグの本拠地で登板。３日の巨人戦（東京ドーム）では７回を１失点、今季初の