今年の夏の高校野球兵庫大会の開催概要が9日、発表された。「第108回全国高等学校野球選手権 兵庫大会」は、6月28日から7月26日までの間で16日間、予定されている。開会式は6月28日午前11時から、姫路市のウインク球場で行われ、最大65チームが参加。雨天の場合は中止となる。同日は試合を行わない。試合は9会場で行われ、開幕戦は7月4日午前9時から、明石市の明石トーカロ球場で開催。同日の明石のみ3試合行われ、原則1日1