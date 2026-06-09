安田記念６着のオフトレイル（牡５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）は一戦使って、マイルＣＳ（１１月２２日、京都競馬場・芝１６００メートル）を目標にすることが分かった。６月９日、管理する吉村調教師が明らかにした。吉村調教師は「どこかで一回使って、マイルＣＳを目標にします。東京は今までいい成績を出していなかったけど、よく頑張った。京都が楽しみになりましたね」と、計９戦で７度の馬券圏内と得意な京都コ