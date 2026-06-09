◆クイーンエリザベス２世ジュビリーＳ・英Ｇ１（６月２０日、アスコット競馬場・芝１２００メートル）国内最終追い＝６月９日、栗東トレセン前走アルクオーツスプリント２着のルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）が、栗東・坂路で国内最終追い切りを行った。リズム良く駆け上がった。鮫島克駿騎手を背に、午前４時に馬場入りすると、単走でラストまで力強く加速。５３秒１―１１秒７でフィニッシュした。吉