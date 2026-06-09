◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―ＤｅＮＡ（９日・エスコンフィールド）左手首の骨折で離脱していた日本ハムの水谷瞬外野手が、１軍に復帰。「同級生（の選手）からはたくさん愛のあるヤジが飛んできたんで、戻ってきたなって感じはあります」と笑顔を見せた。水谷は４月１９日の西武戦（エスコン）で、打者走者で送球を左手首付近に受け「左尺骨遠位端骨折」と診断されていた。ファームでは実戦４試合に出場し