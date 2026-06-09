「液体水素×超電導」で何が変わる？ #32 TGRR GRカローラH2コンセプト｜超電導技術によるメリット 「#32 TGRR GRカローラH2コンセプト（以下、水素エンジンGRカローラ）」はこれまで、将来の市販車両への水素エンジンの応用を目指し、燃料を気体水素から液体水素に変える取り組みや、高出力と低燃費を両立させる燃焼技術、最高出力での連続走行を可能にする耐久力のあるポンプ、そして水素を速く安全に充填