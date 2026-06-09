9日、静岡サッカー界に衝撃が走りました。サッカーJ2ジュビロ磐田の新監督に、清水エスパルス前監督の秋葉忠宏氏の就任が決定的となったのです。千葉県出身の秋葉氏は2010年に現役引退後、ザスパクサツ群馬、水戸ホーリーホックの監督などを歴任した後、2023年に、当時J2だったエスパルスのコーチに就任。その後、監督に昇格すると、2024年にJ2で優勝を果たしJ1昇格に導きました。（2024年 清水エス