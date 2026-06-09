9日朝、大阪府堺市のシャープの敷地内で、資材を運ぶエレベーターが落下し、男性が下敷きになり、死亡しました。事故があったのは、堺市堺区のシャープの敷地内で、午前8時ごろ、「エレベーターが落下して人が下敷きになっている」と作業員から119番通報がありました。消防によりますと、62歳の男性が解体工事の作業をしていたところ、資材を運ぶための重さ10トンほどのエレベーターが落下したということです。男性はエレベーター