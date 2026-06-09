タレントで実業家の川崎希さんが6月8日、自身の公式ブログを更新。検査などが続いており、今週はほぼ毎日病院へ通っている現状を明かしました。 【写真を見る】【 川崎希 】「昔からカラダ弱くてすぐ体調崩すし大変なんだ〜」検査続きでほぼ毎日病院へ通う現状を明かす川崎さんは「昔からカラダ弱くてすぐ体調崩すし大変なんだ〜」と綴り、以前から体調を崩しやすい体質であることも打ち明けています。 また、この日は