住宅の敷地でクマと鉢合わせて転倒し、80代の女性がけがをしました。9日午前6時ごろ、秋田・由利本荘市の住宅で、この家に住む87歳の女性が新聞を取ろうと玄関を開けたところ、目の前にクマがいました。クマとの距離は約1メートルで、女性は驚いて転倒し、右手を擦りむいたり腰を強く打ったりするなどのけがをしました。クマに遭遇した女性：怖いという感じがして大きい声を出した。けさ急にクマが来た。びっくりしました。クマは