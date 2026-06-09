少女時代のスヨンと俳優のチョン・ギョンホが、１４年間の交際にピリオドを打ったことが明らかになったと９日、現地メディアのＳＴＡＲニュースなどが報じた。スヨンの所属事務所・ＳＡＲＡＭエンターテインメントはこの日、同メディアの取材に応じたとし「２人が別れたのは事実。良い同僚関係となり、それぞれの道を歩むことになった」と明かしたことを伝えた。スヨンとチョン・ギョンホは２０１２年に交際を開始し、１４年