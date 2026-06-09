クマの目撃情報が相次いでいる栃木県宇都宮市。きょう午後3時半ごろ、住宅街でクマ1頭が捕獲されました。きょう午後1時すぎ、宇都宮市内の住宅街でJNNが撮影した映像です。フェンスをよじ登っているクマの姿をとらえました。さらに、こちらは、悠々と川を泳ぐクマ。フェンスをよじ登って、住宅の敷地の奥へ消えていきます。今月6日から商店街や住宅街でクマの目撃が相次いでいる宇都宮市。事態が動いたのは、きのうの夜でした。記