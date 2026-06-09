お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之（43）が9日までに更新されたYouTube「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演。フジテレビ「森田一義アワー 笑っていいとも！」終了後の暗黒期を語った。ウエストランドは2013年に「いいとも」の水曜隔週レギュラーに抜てきされた。「決まった時は売れるレール乗ったなとか思いました？」と聞かれると、「そこまで思ってなかったですね。実際お金もないし、タイタンも若手がい