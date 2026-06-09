【ワシントン＝栗山紘尚】米ホワイトハウスは８日、トランプ米大統領が司法省のトッド・ブランチ長官代行を長官候補に指名し、人事案を上院に送付したと発表した。ブランチ氏は、トランプ氏が有罪判決を受けた不倫の口止め料に絡む事件などで弁護人を務めた「忠臣」で、上院での承認手続きが難航する可能性もある。ブランチ氏は、第２次トランプ政権で司法副長官に就任。４月にパム・ボンディ前司法長官が解任された後に長官代