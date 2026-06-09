栃木・宇都宮市の住宅街で9日午後、クマ1頭が捕獲されました。捕獲直前にクマがいたとみられる現場から、広瀬修一キャスターの中継です。住宅の方に許可をいただいて、敷地内から中継をさせていただきます。塀には足跡がくっきりと残されていて、クマの足跡だと思われます。この足跡を見た方はクマ自体も目撃していて、「クマは幾分ぬれていた」という話をしているということです。なぜぬれていたのかというと、この場所にいた直前