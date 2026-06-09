職場でのさまざまな行動について、あなたはどこまで「アリ」だと感じますか。ソニー生命保険株式会社が実施した「社会人1年目と2年目の意識調査2026」で、社会人1・2年目の若手社員が職場での行動規範について、どのような意識を持っているかが明らかになりました。【調査結果】時代は変わった…『上司より先に帰る』のが「アリ」と答えた人が大多数この調査は、生命保険事業を展開するソニー生命保険株式会社が、2026年春から働き