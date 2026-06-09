米国で高い評価を受け続けてきたプレミアムSUVが国内復活日産は2026年6月3日、米国テネシー州スマーナ工場で生産するミッドサイズクロスオーバーSUV「ムラーノ」を日本市場に導入しました。新型ムラーノのエクステリアは、プレミアム感とクロスオーバーの存在感を巧みに融合したプロポーションが特徴です。【画像】超カッコいい！ これが「日産独自エンジン」搭載の「俊足SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）フロントには薄