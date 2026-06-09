JR四国は、あす（10日）も土讃線の琴平駅から阿波池田駅の間で終日運転を見合わせます。 【写真を見る】斜面崩壊のJR土讃線、あす（10日）も終日運休へ運転再開時期は未定【9日午後4時40分時点】 JR四国によりますと、きのう（8日）午後2時4分ごろに土讃線の坪尻駅から箸蔵駅の間で発生した斜面の崩壊により、復旧作業を行っていました。その影響で、きょう（9日）は上下線で、特急列車32本・普通列車14本が運休や部分運休とな