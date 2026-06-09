戌井昭人の長篇小説『おにたろかっぱ』（中央公論新社）が、第14回河合隼雄物語賞を受賞した。 【写真】『おにたろかっぱ』著者・戌井昭人 河合隼雄物語賞は、一般財団法人河合隼雄財団が主催し、人のこころを支えるような物語をつくり出した優れた文芸作品に与えられる賞。選考委員は岩宮恵子、小川洋子、松家仁之の3名が務めた。 『おにたろかっぱ』は、『読売新聞』夕刊にて2024年2月26日から2025年2月4日まで連載され