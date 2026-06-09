テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、テレビウォッチャーのノブユキが、ゴールデン帯で放送された異例のトーク番組について語る。 【画像】蓮舫議員など…女性議員がバラエティ番組に参戦！ 笑顔で上田晋也とトークバトル 深夜のトガった番組がゴールデン特別放送 日本テレビがゴールデン帯で放送している『上田と