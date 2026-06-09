1987年、ラジオから突然流れてきた「リンダ リンダ」は、それまで聴いてきたどんな音楽とも違っていた。たった一発で心に届き、他の音楽が全部チンタラ聴こえてしまうほどの衝撃だったと作家の樋口毅宏氏は回想する。あの時代にしか生まれ得なかったブルーハーツの核心とはなんだったのか。 【画像】若者の心を一瞬で奪った“日本の名盤” “サブカルの語り部”が忖度ぬきで書き尽くした『なぜ本を読むのか