札幌市豊平区で、２０２５年男性が刺された殺人未遂事件で、新たに暴力団幹部の男ら２人が逮捕・送検されました。警察は匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の後ろ盾になっていたとみて調べています。池田組二代目孝昇会の幹部・城内愛世容疑者と、札幌市厚別区の自称・会社役員の芹沢力飛容疑者は２０２５年、すでに起訴されている少年らと共謀し、札幌市豊平区で男性を刃物で刺し殺害しようとした疑いがもたれています