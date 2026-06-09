YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【日本経済】給料100万円減？またまた氷河期世代にシワ寄せだと！氷河期世代モハPの視点」と題した動画を公開した。動画では、自身も就職氷河期世代であるモハP氏が、同世代が社会でいかに割を食ってきたかについて、切実な実態と持論を展開している。 動画の冒頭、モハP氏は日経新聞の「官僚も氷河期世代がババを引く」「Z世代の年金、氷河期より厚く」といった記