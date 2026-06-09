国内男子ツアーの「BMW 日本ゴルフツアー選手権」で優勝争いを演じて、6位に入った出利葉太一郎。シード1年目ながら存在感を示した25歳だが、魅力は何といっても飛距離だ。今季ここまでのドライビングディスタンスは316.72ヤードで河本力に次ぐ2位。その若き豪腕が使用するドライバーが興味深かった。【写真】出利葉が使うロフト10.5度を選手目線でチェックボール初速は80m/s以上で、世界の飛ばし屋と肩を並べる数字をたたき出す出