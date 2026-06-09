俳優の柄本佑が、7日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。妻・安藤サクラとの“結婚までの3年間”について明かす場面があった。【写真】貴重！柄本佑＆安藤サクラの“私服姿”の夫婦ショット※写真2枚目佑とサクラは2012年に結婚。付き合ってほどなく両親に結婚する意志があることを伝えたが、サクラの父・奥田瑛二から3年付き合ってそれでも想いが変わらなければ結婚するようにと助言を受