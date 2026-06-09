8日午後、神戸市須磨区若宮町にある会社の敷地内で「男性が足先から血を出し、動いていない」と、この会社の社長から110番通報がありました。 警察や消防によりますと、50代から60代くらいの男性が駐車場のコンテナの中で腹部と左目に刃物が刺さった状態で倒れていて、搬送先の病院で死亡が確認されたということです。 男性の着衣に乱れはありませんでしたが、所持品はなかったということです。 （近くに住む人）「（人通りは）