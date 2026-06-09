兵庫県芦屋市の小学校でいじめを受けた児童が転校し、保護者らが市に損害賠償を求めていた裁判で、8日、和解が成立しました。 【写真を見る】同級生から「死ね」「地獄に落ちろ」いじめ被害で転校余儀なくされた児童重大事態認定は発覚の約7か月後…保護者らが芦屋市に賠償求めた裁判で和解成立 訴状などによりますと、2021年12月、当時小学4年生の女子児童が同級生から「死ね」「地獄に落ちろ」などと書かれた携帯電話のメッ