高等支援学校で起きた「いじめ」をめぐる動きです。5年前に発覚したいじめの調査報告書を受けて、学校が取るべき、今後の対応を報告しました。熊本県合志市にある県立ひのくに高等支援学校で、2021年に男子生徒が同級生からいじめを受けて不登校になった問題。9日の熊本県教育委員会では、今年2026年4月に外部の調査委員会が提言した報告書を受けて、学校が行う対応ついて担当者が報告しました。具体的には、生徒にアンケー