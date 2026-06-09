SixTONES田中樹が、体幹のブレない圧巻の“樽投げ”を披露し、出演者一同を驚愕させた。【映像】体幹がまったくブレない田中の「樽投げ」6月8日、テレビ朝日系バラエティー番組『くりぃむナンタラ』が放送された。この日はMCを務めるくりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也のほか、ゲストとして田中樹（SixTONES）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディー、中谷（マユリカ）赤木裕（たくろう）が登場した。番組では、ゲス