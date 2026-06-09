10日(水)は梅雨前線が南に下がるため、晴れ間の出る所が多くなりそうです。ただ、関東はすっきりしない天気が続くでしょう。沖縄は大雨となるおそれがあります。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■梅雨の中休み広く晴れて気温上昇10日(水)は梅雨前線が南に下がるため、東北から九州の広い範囲で晴れる予想です。日差しの力で気温は上がり、東海や西日本は広く25℃以上の夏日となるでしょう。前線の北側は比較的乾いた空