高校生が企業の課題に挑む「マイナビキャリア甲子園」。第12回大会で、過去最多1万人超の頂点を目指し、コスモスイニシア代表として決勝の舞台に立ったのが、渋谷教育学園渋谷高等学校のチーム「いのへっだー」だ。「いのへっだー」のメンバーらは6月1日、東京・港区にあるコスモスイニシア本社を表敬訪問。郄智亮大朗代表取締役社長らが設けた慰労会に参加し、「マイナビキャリア甲子園」の決勝大会で得た経験や感想につい