『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』シリーズ(通称：日プ新世界)から誕生したKO1KEYZ(コイキーズ)という名前が、ファンの間で話題を呼んでいる。(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界公式ではネーミングについて、「国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーの純粋な「恋」によって選ばれた12人の少年たち。これからは彼らが新世界への扉を開き“こっちへ来て、一緒に遊ぼう!(来い!)”とファンを導く鍵となり、世界中のファンの心を開いて恋に落