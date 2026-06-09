SBI証券は6月9日、国内株式信用残高が3兆円を突破したと発表した。主要ネット証券では初の達成としている。同社は1999年のインターネット取引サービス開始以来、信用取引サービスの拡充を進めてきた。業界最低水準の手数料や「日計り信用」「HYPER空売り」といったサービスに加え、取引ツールの充実などにより、多くの個人投資家に利用されているという。○「ゼロ革命」以降、信用残高が大幅拡大SBI証券は2023年9月に国内株式売買