ジェイアール名古屋タカシマヤ地下1階の食料品フロアに、2026年2月オープンしたスコーン専門店「ロダス」。催事「英国展」で人気を集めていた店が、満を持して常設店として登場し、多くの人でにぎわっています。 ■名駅で話題のスコーン専門店 「ロダス」は、2026年2月にタカシマヤの地下1階の食料品フロアにオープンしました。 スコーンは、小麦粉やバター、牛乳