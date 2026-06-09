国道でのり面崩れる 鹿児島県出水市の国道できょう9日午前、道路ののり面が崩れ、全面通行止めになっています。県によりますと、大雨の影響で崩れた可能性があるということです。 県などによりますと、きょう9日午前10時ごろ、出水市とさつま町を結ぶ国道328号で、道路ののり面が高さ20メートル、幅15メートルにわたって崩れました。けが人はいませんでした。 およそ17キロ 全面通行止め この影響で、現場付近の