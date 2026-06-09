【モデルプレス＝2026/06/09】6月10日・11日の2日間「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」（@Kアリーナ横浜）の開催を目前に控えた3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）にモデルプレスがインタビュー。大森元貴・若井滉斗・藤澤涼架の3人に、今回の衣装のコンセプトやJAM’S（ファンの愛称）への感謝の気持ちを語ってもらった。【インタビュー後編】【写真】ミセス主催イベント、前年も圧巻のステージ◆