メ～テレ（名古屋テレビ） 新型コロナ対策の雇用調整助成金をだまし取ったとして、岐阜県羽島市の会社役員の女が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、羽島市にある日本語学校などを経営する、INC国際教育振興協会の代表取締役、岩田楊子容疑者（63）です。 警察によりますと、岩田容疑者は2020年、教職員を休ませ休業手当を支払ったとするうその申請書を岐阜労働局に提出し、新型コロナ対策の雇用調整