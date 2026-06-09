プロボクシングのスーパーフライ級3団体統一王者の「バム」ことジェシー・ロドリゲス（米国、26）が、2026年6月13日に米アリゾナ州で、1階級上のWBA世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（米国、29）に挑戦する。「井上はフェザー級に上げようかと検討している最中」 バムは、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）の次期挑戦者候補に挙がっており、バルガスに勝利すれば対戦が実現する可能性が高い。米メディ