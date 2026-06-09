井田の大賀蓮写真提供：岡山後楽園 この日の開園は午前4時！夜明けとともに咲くハスの花を愛でる恒例行事「観蓮節」が、7月5日、岡山市北区の岡山後楽園で開かれます。 岡山後楽園によりますと、ハスの花は、開花して4日ほどで散ってしまいます。1日目は夜明けとともに花が開き、午後には閉じてしまいます。2日目は早朝に大きく開き一番の見頃を迎えますが、昼には閉じます。3日目は開いた花があまり閉じなくなり、多く