10日から梅雨の中休み 10日（水）は岡山、香川とも晴れの一日となりそうです。 最高気温は平年並みで、岡山市では9日（火）より5℃高い29℃、高松市では5℃高い28℃となりそうです。日なたでは暑さを感じられるので体調管理にご注意ください。昼間は半袖で過ごしやすく感じられそうです。 10日から16日（火）にかけて梅雨の中休みとなり、雲が多くなる日はありますが、まとまった雨が降ることはなさそうです。