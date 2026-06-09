アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/09営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.51％ 上海銅 0.32％ 上海ゴム -0.11％ 上海異形鉄筋 -0.41％ 大連ポリエチレン -0.62％ 上海重油 -2.64％ ＊数値は前日比％