zionoteは、韓国を拠点とするスピーカーブランド・AsciLab(アシラボ)の日本国内取り扱いを開始する。受注販売形式にて順次展開。価格や発売日は未定。販売はオンラインを中心に行ない、ラインナップは順次拡充予定とのこと。 AsciLabは、音響設計および映像・放送・商業施設向け音響システム構築などを手掛ける企業グループの技術的背景から発展したブランド。スピーカーの開発においては、測定