ABCラジオで放送中の特別番組『綾音と海央のあした何する？』。タレントの清水綾音と豊福海央がパーソナリティを務めるこの番組の第2回が放送された。全3回でお届けする特番も、早くも折り返し地点だ。 今回は、前回放送で起きたまさかの「年齢サバ読み」事件の真相から、人気ショップ「カルディ」での購入品対決、そして大人ならではの地味な悩み相談まで、今回も等身大のトークが満載の1時間となった。 ©&#