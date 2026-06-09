◆プロボクシング▽５４・０キロ契約８回戦坂井優太―フローイラン・サルダール（１０日、後楽園ホール）デビューから７連勝の日本バンタム級３位・坂井優太（２１）＝大橋＝が９日、都内でプロ８戦目の計量を行い、リミットから１００グラムアンダーの５３・９キロでクリア。対戦相手の元東洋太平洋同級王者フローイラン・サルダール（３７）＝フィリピン＝も５３・７キロで１回でパスした。前回３月の試合は完勝しながらも