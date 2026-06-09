「幸福感をチューニングする音楽演奏」（加藤美香著、幻冬舎、１６００円プラス税）が出版された。ジャンルを超えて、音楽が人や社会を導く力について、音大・ＭＢＡ出身の著者が、実例とデータをもとに執筆。「ｗｅｌｌ−ｂｅｉｎｇの次に来るｗｅｌｌ−ｔｕｎｉｎｇ」とのサブタイトルがつき、「音楽演奏は幸福感をチューニングできるのか」「音楽演奏による社会の変革と創造」「音楽ビジネスの現場ナビゲーション」「双方向型