『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、三重県在住の女性（51）から依頼が届く。依頼者には大阪で芸人として頑張っている長男（25）がいる。芸人としてはまだ無名のため、バイトに明け暮れる日々を送っている。その長男から、祖母（依頼者の母・73）への金の無心が止まらない。「3万4000円振り込んで。これで最後にします」「3万6000円お願いします。すみません。本当に最後にするので」というお願いが続き、この5年間で