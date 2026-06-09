ＪＲ東日本は９日、２０２７年４月頃の運行開始を予定する夜行特急列車（１０両編成）の名称が「ルナ・アズール」に決まったと発表した。品川―青森を走行し、冬季のみ品川―長野原草津口を日中に走行する。名称は、スペイン語で「青い月」を意味する。青を基調とした外観は、かつての寝台列車「ブルートレイン」などをイメージした。定員は１２５人。シートは全て個室タイプで、１〜４人用が用意される。１両は飲食などを楽し