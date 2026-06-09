【第20話】 6月9日 無料公開 第20話を読む 【拡大画像へ】 双葉社は6月9日、ましまし氏のマンガ「本日の卜部さんと」の第20話「ばすけ！」をWebアクションに公開した。 第20話では、卜部さんが木下にダイエットを兼ねたバスケ勝負を挑む。だが、実はそういう大義名分のもと木下の身体を触ることが目的だった――。 なお、Webアクションでは最新話となる第21話「うみ！