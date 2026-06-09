ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを2026年6月9日から実施しています。発売の「お〜いお茶」無料券なども登場中まずは、6月9日から15日まで実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを紹介します。1つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 レモングリーン」（600ml）です。1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。2つめの対象商品は、明治「ザバス ミル